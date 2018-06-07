Одна из крупнейших сделок в истории агробизнеса: Bayer завершила приобретение Monsanto

Германская химкомпания Bayer AG завершила сделку по слиянию с американской Monsanto Co., мировым лидером в биотехнологии растений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что акции Monsanto больше не будут продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже, поскольку отныне Bayer является единственным владельцем компании.

"Акционеры Monsanto получат 128 долларов за одну акцию. В соответствии с требованиями условного одобрения Министерства юстиции США, интеграция Monsanto в структуру компании Bayer состоится после завершения процесса передачи активов компании BASF в рамках реализации отдельных бизнес-направлений. Ожидается, что сам процесс интеграции начнется приблизительно через два месяца", - сообщили в компании.

Отмечается, что член правления Bayer Лиам Канден возглавит объединенное подразделение Crop Science, как только начнется интеграция. До этого времени Monsanto будет вести свою деятельность независимо от Bayer.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины разрешил горизонтальное и вертикальное слияние немецкой компании "Bayer Aktiengesellschaf" и американской "Monsanto Company" на рынках химических средств защиты растений и семян сельскохозяйственных культур и овощей в августе 2017 года.