Аэропорт Киев установил рекорд по пассажиропотоку за один день

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) установил рекорд по пассажиропотоку за один день - 11 тысяч человек.

Об этом сообщает ЦТС.

Столько пассажиров воздушная гавань обслужила в день финала Лиги чемпионов 26 мая.

В целом, как сообщают в Жулянах, с 25 по 26 мая аэропорт обслужил 412 рейсов бизнес-авиации, 148 регулярных и 56 чартерных рейсов. В общей сложности в течение трех дней обслужено 29 тысяч пассажиров.

Также аэропорт Киев принимал самолет Boeing 737-406 с футболистами клуба Liverpool. Лайнер с игроками Real Madrid принимал аэропорт Борисполь.

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