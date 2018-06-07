"Укрзализныця" решила открыть свои деньги для мониторинга

ПАО "Укрзализныця" будет полностью раскрывать для публичного доступа всю информацию о своих финансовых транзакциях.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время пресс-конференции в среду, посвященной присоединению компании к E-Data.

"После запуска этой системы в работу "Укрзализныця" будет первой компанией в Украине, которая будет полностью раскрывать всю информацию в полном объеме обо всех своих финансовых трансакциях. Кроме нас, на сегодня подобное делает только Госказначейство", - сообщил Кравцов.

"Отныне благодаря E-Data клиенты, партнеры, инвесторы, представители СМИ и все желающие смогут отслеживать информацию о транзакциях Укрзализныци на сайте spending.gov.uа", - говорится в сообщении компании.

По словам директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, на первом этапе компания загрузит более 21 тыс. транзакций за первый квартал текущего года на общую сумму более 2,3 млрд гривен.

"Всего в 2018 году планируется опубликовать более 100 тыс. транзакций на общую сумму более 10 млрд гривен. Таким образом, все желающие смогут увидеть всю информацию по договорам Укрзализныци", - отметил он.

Рязанцев также сообщил, что пользователи сервиса смогут увидеть информацию о сотрудничестве Укрзализныци с более 4 тыс. контрагентов, поскольку информация в системе E-Data полностью отражает все платежные реквизиты, включая название контрагента и назначение платежа.

Экономическая правда