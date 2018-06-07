Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 июня на уровне 26,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,78 гривни (на 6 июня - 30,53 гривни за евро - ЭП).

За 10 российских рублей дают 4,2193 гривни.

Напомним, 6 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда