США ввели санкции против украинской авиакомпании

США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".



Об этом говорится в сообщении Федерального регистра США.

Согласно сообщению, такая мера применена в связи с тем, что указанный перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.



Caspian Air попал под санкции ввиду поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.



Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.

В начале года стало известно, что "Дарт" остановила выполнение собственных авиарейсов из-за низкой загрузки.

Позже украинский авиаперевозчик решил вернуться на рынок под новым брендом.

Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.