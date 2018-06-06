Все разделы
Укр / Рус

США ввели санкции против украинской авиакомпании

Среда, 6 июня 2018, 19:31
 

США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".

Об этом говорится в сообщении Федерального регистра США.

Согласно сообщению, такая мера применена в связи с тем, что указанный перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попал под санкции ввиду поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.

В начале года стало известно, что "Дарт" остановила выполнение собственных авиарейсов из-за низкой загрузки.

Позже украинский авиаперевозчик решил вернуться на рынок под новым брендом.

Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.

США санкции
powered by lun.ua
Материалы по теме
США призвали Украину создать антикоррупционный суд в соответствии с требованиями МВФ 5 июня 2018, 20:00
В США автопилот Tesla протаранил полицейский автомобиль 3 июня 2018, 17:20
США готовят санкции против компаний-участниц "Северного потока-2" - СМИ 3 июня 2018, 13:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте