Кипрский суд "разморозил" активы СКМ Ахметова

Окружной суд Никосии вынес решение в пользу финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" в споре с компанией Raga Establishment касательно статуса "Укртелекома", отменив распоряжение кипрского суда о"замораживании" некоторых активов группы СКМ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Директор по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джок Мендоза-Вилсон уточнил, что речь идет о снятии всех ограничений на распоряжение активами группы СКМ, которые были наложены по декабрьскому запрету суда.

"В своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания", – подчеркнул Мендоза-Вилсон.

Ранее Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигархаРината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов.

Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации.

Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%.

А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Дмитрия Фирташа.

Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Компания заявляет, что в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов.

Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке "Укртелекома".

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