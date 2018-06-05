В ДФС отчитались о перевыполнении планов Минфина по сбору налогов

В январе-мае 2018 году в общий фонд государственного бюджета собрано 345 миллиардов гривен платежей, контролируемых ДФС, что на 13,4%, или на 40,8 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

В общий фонд госбюджета с начала 2018 собрано 219,3 млрд гривен налоговых платежей, что на 15,7%, или на 29,8 млрд гривен превышает прошлогодний показатель.

Поступления таможенных платежей в январе-мае в общий фонд госбюджета составили 125,6 млрд гривен и превысили прошлогодние показатели на 9,6%, или на 11 млрд гривен.

В мае этого года в общий фонд госбюджета поступило (сальдо) 69,5 млрд гривен. Это на 25%, или на 13,8 млрд гривен превышает поступления мая прошлого года.

Поступление налоговых платежей в мае составили 43 млрд гривен и превысили прошлогодние на 34%, или на 10,9 млрд гривен.

В общий фонд госбюджета в мае поступило 26,6 млрд гривен таможенных платежей, что на 13%, или на 3 млрд гривен превышает прошлогодний показатель.

Экономическая правда