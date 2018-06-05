В следующем году тарифы на воду для киевлян могут вырасти на 50%

Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в 2019 году, по подсчетам "Киевводоканала", изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривни.

Об этом было заявлено на открытом обсуждении предложений "Киевводоканала" относительно установления на 2019 год тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

В компании отметили, что расчет тарифов на 2019 год выполнен в соответствии с требованиями постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств", — отметила директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк.

Генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий в свою очередь подчеркнул, что если тарифы будут ниже, возможные последствия как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", — подчеркнул он.

Он добавил, что расчет тарифов будут выносить на рассмотрение НКРЭКУ только после того, как будут рассмотрены все замечания.

Сейчас тариф для жителей многоэтажных домов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения составляет 15,492 грн.

Экономическая правда