Суд окончательно отказал компании Онищенко в добыче газа возле Крыма

Верховный Суд поддержал расторжение договора о совместной добыче природного газа между государственным "Черноморнафтогазом" и ЗАО "Пласт" Александра Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций в отношении компании "Пласт" о расторжении договора о совместной добыче на Стрелковом и Архангельском месторождениях.

"Договор о совместной деятельности признан недействительным", — сообщили в Генпрокуратуре.

Договор о совместной деятельности компании заключили в марте 2014 года: "Пласт" получал право на использование двух месторождений "Черномонафтогаза", а взамен обязалось внести 71 млн грн, из которых предоставило только 1 млн грн.

Генпрокуратура считает, что при использовании госимущества "Пласт" нанесла государству около 20 млн грн убытков.

Компания "Пласт" принадлежит Александру Онищенко. Ему также принадлежат компании ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Фирма Хас", "Природные ресурсы+", у которых были договоры о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування" (100% дочка НАК "Нафтогаз Украины").

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В июне были задержаны 11 человек, подозреваемые в причастности к газовой схеме, в результате действия которой государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн.

Экономическая правда