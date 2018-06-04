Дорогая нефть: НБУ предупредил о росте цен на товары

Рост мировых цен на нефть будет создавать дополнительное инфляционное давление в Украине в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем это влияние будет нейтрализовано за счет роста цен на товары украинского экспорта.

Об этом говорится в выдержке из протокола заседания Комитета НБУ по монетарной политике.

Отмечается, что повышение цен на нефть на мировых рынках достаточно быстро отражается на ценах в Украине в связи со значительной долей стоимости горюче-смазочных материалов в себестоимости готовой продукции.

"Это будет создавать дополнительное инфляционное давление и скажется на показателях инфляции в краткосрочной перспективе. В то же время, члены комитета ожидают, что влияние повышения мировых цен на нефть на ценовую динамику в Украине будет нейтрализовано в более длительной перспективе", - говорится в документе.

Регулятор пояснил, что рост цен на нефть будет предопределять постепенное повышение цен и на другие товары на мировых рынках, в том числе украинского экспорта.

"Увеличение валютных поступлений отразится на обменном курсе гривни и, соответственно, ослабит инфляционное давление", - отмечается в документе.

Кроме того, как отметил НБУ, благоприятные погодные условия весной этого года, позволяющие рассчитывать на хороший урожай зерновых культур и ранних овощей-фруктов, будет способствовать стремительному замедлению роста цен на продукты питания.

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Экономическая правда