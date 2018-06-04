Одесский припортовый завод приватизируют с привлечением советника

Одесский припортовый завод будет приватизирован по новому закону, который предусматривает привлечение советника Минэкономразвития для подготовки продажи пакета акций.

Об этом сообщает и.о. председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Сейчас идет подготовка конкурса по отбору советника.

"Одесский припортовый завод будет приватизирован по новому закону, с привлечением советника. Сейчас идет работа по подготовке конкурса по отбору советника, и только МЭРТ определится со своей кандидатурой в состав комиссии, переходим к формированию задач советнику и условий аукциона", - отметил Трубаров.

По его словам, параллельно идет работа с иностранными советниками в рамках рабочей группы по приватизации, которую возглавляет министр Кабмина Александр Саенко по поиску путей реструктуризации долгов ОПЗ.

Как отметил Трубаров, "задача - успешная приватизация и работающий ОПЗ".

Ранее продажу ОПЗ планировали, как заметил Трубаров, "согласно переходным положениям нового закона, то есть по нормам предыдущего закона, поскольку предприватизационная подготовка началась до вступления в силу нового закона".

Экономическая правда