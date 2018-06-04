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Котировки гривни на межбанке немного "подросли"

Понедельник, 4 июня 2018, 17:10
 

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,14-26,16 гривни;

Евро - 30,62-30,64 гривни;

Российский рубль - 0,4215-0,4222 гривни.

Напомним, 4 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,12-26,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

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