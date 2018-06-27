Гривня снижается на закрытии межбанка
Среда, 27 июня 2018, 17:25
27 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,32-26,36 гривни;
Евро - 30,55-30,59 гривни;
Российский рубль - 0,4164-0,4173 гривни.
Напомним, 27 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,25-26,35 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"