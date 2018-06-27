Все разделы
Укр / Рус

Гривня снижается на закрытии межбанка

Среда, 27 июня 2018, 17:25
 

27 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,32-26,36  гривни;

Евро - 30,55-30,59 гривни;

Российский рубль - 0,4164-0,4173 гривни.

Напомним, 27 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,25-26,35 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют
powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: Гривня приостановила рост 27 июня 2018, 09:00
Гривня немного теряет на закрытии межбанка 26 июня 2018, 18:05
Курс валют: В Украине подешевел доллар 26 июня 2018, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте