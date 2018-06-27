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Минрегион разрешил строить детсады в многоэтажках

Среда, 27 июня 2018, 17:00
 
Детский сад в Швеции
фото дмитрия макагона

Новыми государственными строительными нормами разрешено размещение в жилых домах встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас для комфорта людей мы в ГСН по дошкольным учебным заведениям прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий", – сказал Парцхаладзе.

"Сегодня, к сожалению, есть проблема, когда не хватает детских садов. Особенно в больших городах, где центральные районы уплотняются и часто не хватает места для размещения больших отдельных детских садов. Поэтому темпы жилищного строительства превышают развитие социальной инфраструктуры и нужно эту ситуацию выравнивать", – пояснил заместитель министра.

По словам Парцхаладзе, такие небольшие детсады будут удобными для родителей и детей.

Как сообщили в Минрегионе, при размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилым домам.

Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и встроенного дошкольного учреждения должны соответствовать требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

 

Кроме этого, в новых ГСН по дошкольным учебным заведениям вводится ряд изменений для улучшения комфорта и безопасности детей. В частности, это касается обязательного обустройства инклюзивного пространства в помещениях и внедрения энергосберегающих технологий и материалов.

Новые ГСН вступают в действие с 1 октября 2018 года.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Экономическая правда

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