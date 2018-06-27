Арестованное в Украине имущество "Газпрома" подешевело на 25%

Стартовая цена конфискованных у российского "Газпрома" 40,2174% акций ЧАО "Газтранзит" снижена на 157,7 миллиона гривен – до 473,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению о проведении аукциона на фондовой бирже "ПФТС" 30 июля 2018 года, гарантийный взнос для участия в торгах составляет 94,6 млн грн.

Аукцион 18 июня не состоялся из-за отсутствия заявок.

"Газпрому" и "Нафтогазу Украины" принадлежат по 40,2% акций "Газтранзита", еще 19,6% акций – турецкой Turusgas.

"Газтранзит" создано в ноябре 1997 года для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по увеличению объемов транзита российского газа в Турцию и на Балканы.

"Газтранзит" в 1999-2001 гг. реализовал первую фазу проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода – строительство компрессорной станции "Тарутино" (Одесская обл.).

Это позволило увеличить пропускную способность газопровода на 3,9 млрд куб м в год – до 20 млрд куб м в год.

Промышленная эксплуатация новой станции началась в мае 2001 года. В июне 2005-го между одним из лупингов и переходом через реку Дунай в районе КС "Орловка" "Газтранзит" ввел в эксплуатацию технологическую перемычку протяженностью 1,6 км с узлом редуцирования газа.

Реализованные мероприятия позволили увеличить пропускную способность газопровода Ананьев - Тирасполь - Измаил до 21,6 млрд куб м в год.

В структуре компании также головной офис, занимающий трехэтажный особняк в центре Киева, и жилой городок обслуживающего персонала КС "Тарутино" (Одесская обл).

"Газтранзит" по итогам 2017 года получил чистый убыток 45,516 млн грн против 232,295 млн грн чистой прибыли в 2016-м. Чистый доход сократился на 46,8% - до 353,265 млн грн.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.