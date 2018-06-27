Инвесторы Facebook хотят уволить Цукерберга

Инвесторы, вложившие в Facebook в общей сложности 3 миллиарда долларов, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Business Insider.

Журналисты BI поговорили с шестью акционерами социальной сети — каждый из них согласился с тем, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышла на биржу.

За последние несколько месяцев компания оказалась втянута в серию скандалов, самый громкий из которых связан с Cambridge Analytica и утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.

Акционеров не устраивает то, как компания реагирует на них, а виной тому, по мнению инвесторов, является в корне неверная структура руководства компанией — сейчас Цукерберг де-факто неприкасаемый.

"У нас есть опасения насчет структуры правления, которые компания, кажется, не готова устранить, а это может привести к возникновению проблем — репутационных, с регуляторами и других",— заявил финансовый инспектор Нью-Йорка, который контролирует акции Facebook на общую сумму в 895 млн долларов через пенсионные фонды города.

Напомним, Цукерберг назвал себя "лучшим руководителем" для Facebook несмотря на скандал с CA.

Экономическая правда