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Украинский город впервые за 4 года разместил облигации

Среда, 27 июня 2018, 12:00
 

Государственный Ощадбанк разместил облигации внутреннего местного займа Львова серий G и H на общую сумму 440 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Размещение облигаций Львовского городского совета является первым размещением в Украине за четыре года: последний раз подобное размещение состоялось в 2014 году", - говорится в сообщении.

Ощадбанк разместил облигации на фондовой бирже ПФТС.

Номинальная доходность облигаций составляет 17,89% годовых, срок обращения – 3 года.

Средства будут направлены на развитие инфраструктуры города.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.

Агентство предусматривало выпуск Львовом облигаций в 2018 году.

Fitch отмечал, что в случае выпуска облигаций, прямой долг Львова останется низким – в пределах 4,7% текущих доходов бюджета (в 2014-2017 годах - 0,1%).

Экономическая правда

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Львов облигации
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