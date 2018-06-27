Официальный курс: Гривня приостановила рост

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 27 июня на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,56 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1709 гривни.

Напомним, 26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18-26,20 гривни за доллар.

Экономическая правда