Официальный курс: Гривня приостановила рост
Среда, 27 июня 2018, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 27 июня на уровне 26,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,56 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1709 гривни.
Напомним, 26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18-26,20 гривни за доллар.
Экономическая правда
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