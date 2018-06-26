Все разделы
Укр / Рус

НБУ одобрил слияние двух банков

Вторник, 26 июня 2018, 19:37

Национальный банк одобрил присоединение по упрощенной процедуре банка "Центр" к МТБ Банку.

Такое решение было принято регулятором 23 июня.

Ранее сообщалось, что 29-ый по величине активов одесский МТБ Банк планирует поглотить банк "Центр" (78-й из 82 действующих банков) с киевской пропиской.

"В результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка "Центр" в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал банка увеличится до 635 млн гривен", – сообщили FinClub в банке.

В МТБ Банке объяснили, что на фоне ужесточения требований НБУ (минимальный капитал банков должен быть увеличен с 200 млн гривен до 500 млн гривен к 2024 году. – Ред.) присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом развития рынка Украины.

Собственниками МТБ Банка (уставный капитал – 435 млн гривен) являются одесские бизнесмены Михаил Партикевич и Игорь Згуров, являющиеся бизнес-партнерами президента компании "Одессагаз" Игоря Учителя.

Летом 2017 года они купили у киприотов Марфин Банк и назвали его МТБ Банком, ранее учреждение называлось Морским транспортным банком.

Владельцем банка "Центр" (капитал – 200 млн гривен) является гражданин Франции Хамед Алихани, проживающий в ОАЭ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ банки
powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк получил документы из Беларуси на покупку "Сбербанка" 26 июня 2018, 14:00
НБУ напомнил, как будут выводиться из оборота мелкие монеты 26 июня 2018, 13:30
Глава Совета НБУ озвучил единственное невыполненное требование МВФ 26 июня 2018, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте