НБУ одобрил слияние двух банков

Национальный банк одобрил присоединение по упрощенной процедуре банка "Центр" к МТБ Банку.

Такое решение было принято регулятором 23 июня.

Ранее сообщалось, что 29-ый по величине активов одесский МТБ Банк планирует поглотить банк "Центр" (78-й из 82 действующих банков) с киевской пропиской.

"В результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка "Центр" в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал банка увеличится до 635 млн гривен", – сообщили FinClub в банке.

В МТБ Банке объяснили, что на фоне ужесточения требований НБУ (минимальный капитал банков должен быть увеличен с 200 млн гривен до 500 млн гривен к 2024 году. – Ред.) присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом развития рынка Украины.

Собственниками МТБ Банка (уставный капитал – 435 млн гривен) являются одесские бизнесмены Михаил Партикевич и Игорь Згуров, являющиеся бизнес-партнерами президента компании "Одессагаз" Игоря Учителя.

Летом 2017 года они купили у киприотов Марфин Банк и назвали его МТБ Банком, ранее учреждение называлось Морским транспортным банком.

Владельцем банка "Центр" (капитал – 200 млн гривен) является гражданин Франции Хамед Алихани, проживающий в ОАЭ.