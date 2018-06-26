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Местная власть тратит лишь 3% своих бюджетов на подготовку к зиме - Зубко

Вторник, 26 июня 2018, 14:35

Органы местного самоуправления тратят лишь 3% своих бюджетов развития на подготовку к отопительному сезону.

Об этом на селекторном совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает Укринформ.

"Вместе с тем, мы видим, что на подготовку критической инфраструктуры к зиме органы местного самоуправления тратят лишь 3% своих бюджетов развития. Как можно за эти три процента должным образом подготовиться к отопительному сезону?", - сказал он.

Зубко отметил, что в условиях финансовой децентрализации у местного самоуправления есть все возможности своевременно и надлежащим образом подготовиться к отопительному сезону 2018/2019 годов.

По словам Зубко, за прошлый год доходы местных бюджетов составили 192 млрд гривен.

"На 1 июня местные бюджеты уже составили 89 млрд гривен, тогда как в 2017 году на этот день было 72 миллиардов гривен", - добавил вице-премьер-министр.

Он также сообщил, что на сегодня накопились остатки на казначейских счетах органов местного самоуправления в размере 68 млрд гривен.

Экономическая правда

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