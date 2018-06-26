В Киеве готовы выделить полмиллиарда на реконструкцию Бортнической станции аэрации

ПАО "АК "Киевводоканал" объявило тендер на выполнение строительных работ по реконструкции сооружений первой очереди Бортнической станции аэрации.

Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно сообщению, тендер объявлен на выполнение строительных работ по реконструкции сооружений первой очереди БСА, ожидаемая стоимость работ – 556,55 млн грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 26 июля, тендер состоится 31 августа.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства прогнозирует начало работ по реконструкции Бортнической СА в 2018 году.

Ранее Япония прогнозировала начало проведения работ по реконструкции БСА в 2017 году и рассчитывала на завершение работ в течение 5-6 лет.

В середине 2015 года правительства Украины и Японии подписали договор о предоставлении кредита для реализации проекта модернизации Бортнической станции аэрации.

Планируется привлечь кредит японского правительства на особых условиях для экономического партнерства (размер кредита – до 108,19 млрд иен, срок кредитования – 40 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 10 лет, процент за пользование кредитом – 0,1%).

Бортническая станция аэрации - единственное очистное сооружение сточных вод Киева и прилегающих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий. Основные сооружения и оборудование станции уже давно изношено и не отвечает нынешним нормам очистки.

Экономическая правда