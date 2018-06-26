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Курс валют: В Украине подешевел доллар

Вторник, 26 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 25 июня на уровне 26,17 гривни.

Об этом говорится в данных  регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,62 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1579 гривни.

Напомним, 25 июня котировки гривни к доллару на закрытие межбанка установились на уровне 26,17-26,20 гривни за доллар.

Экономическая правда

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