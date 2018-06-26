Курс валют: В Украине подешевел доллар

Как взыскать компенсацию за задержку авиарейса Несколько месяцев назад журналист Сергей возвращался с Кипра в Киев. Рейс задержали более чем на три часа. Билет стоил 700 грн и 90% пассажиров махнули рукой — не захотели себя утруждать. Сергей пошел до конца и получил компенсацию в 12-кратном размере.

Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли ЭП вместе с другими 19 организациями вошла в Коалицию за отмену моратория на продажу земли. Главное требование — отменить мораторий с 1 января 2019 года. (укр)