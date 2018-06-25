Житомир хочет перейти на 100% возобновляемой энергетики

Украинский город Житомир стал первым городом в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, который заявил о переходе на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

Об этом сообщает пресс-служба организации 350.org.

Сообщается, что 22 июня мэр Житомира Сергей Сухомлин и международная неправительственная организация 350.org подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает вынесение решения об энергетическом переходе на голосование сессией городского совета, разработку плана перехода города на возобновляемые источники энергии, а также разработку первой в Украине климатической стратегии в течение следующего года.

"Сейчас совместно с международными партнерами мы работаем над большим количеством мероприятий по энергоэффективности. Для нас также важно уменьшить уровень выбросов CO2 в городе. Ведется работа по переходу Житомира на LED-освещение, термомодернизации объектов бюджетной сферы. Нами уже разработан муниципальный энергетический план, в процессе написания Концепции интегрированного развития города наработано 6 приоритетов, одним из которых является "Зеленый город", - отметил Сергей Сухомлин.

Также, мэр Житомира в рамках сотрудничества с 350.org готовится публично заявить о цели города на Глобальном климатическом саммите, который состоится в г. Сан-Франциско 12-14 сентября этого года. На западе соберутся представители правительств разных стран мира, чтобы поставить амбициозные цели для сохранения климата на планете, в том числе путем перехода на "зеленую" возобновляемую энергетику.

Представительница движения Юлия Мельник также сообщила, что уже ведутся новые переговоры с местными органами власти. Поэтому в ближайшие 2 месяца о переходе на 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году смогут заявить еще несколько украинских городов.

Экономическая правда