Госдолг Украины сократился на 800 миллионов долларов

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в мае 2018 года сократился на 1%, или на 0,79 миллиарда долларов, - до 76,26 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг уменьшился на 1,4%, или на 27,97 млрд грн, – до 1,993 трлн грн.

По данным Минфина, сокращение долга обусловлено как погашением части обязательств, так и укреплением курса нацвалюты.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,1%, или на 0,05 млрд долларов, в гривне, благодаря ее укреплению он снизился существеннее – на 6,9%, или на 148,67 млрд грн.

Минфин уточнил, что по итогам мая доля госдолга в долларах США увеличилась с 41,35% до 41,95%, в гривне – с 31,93% до 32,18%, тогда как в валюте МВФ SDR – сократилась с 17,66% до 17,10%, в евро – с 7,9% до 7,61%.

Немногим более 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в мае укрепился до 26,14 грн/доллар с 26,23 грн/доллар в апреле, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/доллар.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018 года не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%.

Экономическая правда