Во Львове построят IT-парк на 14 тысяч мест

Во Львове начнется строительство Innovation District ІТ Park стоимостью 160 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении львовского IT-кластера, передает Delo.ua.

Парк расположится на участке размером 10 гектаров и сможет вместить 10 тыс сотрудников IT-индустрии и свыше 4 тыс сотрудников смежных отраслей.

Комплекс будет состоять из 6 офисных строений класса А общей площадью 164 тыс кв метров, трех бизнес-центров и отеля вместимостью 150-200 номеров.

Кроме того, там будет размещена мультифункциональная зона, отведенная для досуга и социальных потребностей. В ней сделают торговый и спортивный центры, фуд-корт, конференц-залы, а также образовательный кампус.

На 4 тыс кв метров кампуса будут размещены современные лаборатории, свободный доступ к которым получат ученые и студенты учебных заведений города.

Как отмечается в сообщении, еще до начала строительства комплекса свыше 60% площади уже зарезервировали IT-компании.

Строить IT-парк будет компания Galereja Centre, которая ранее построила торговый центр "Форум Львов".

Львовский IT-кластер объединяет более 80 технологических компаний Львова.