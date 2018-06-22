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В Украине замедлился рост одного из ключевых экономических показателей

Пятница, 22 июня 2018, 19:35
 

Промышленное производство в Украине в мае текущего года выросло на 2,5% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом по сравнению с апрелем (3%) рост промпроизводства в Украине замедлился.

Как отмечается, в январе-мае текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года промышленное производство выросло на 2,6%.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 2%, перерабатывающей - на 2,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 4,2%.

В Госстате отмечают, что к апрелю в мае этого года промышленное производство выросло на 3,1%.

Напомним, в апреле текущего года к аналогичному периоду прошлого года промпроизводство выросло на 3%, марте - 1%, в феврале - 1,9%, а в январе - 3,6%.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовали четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Экономическая правда

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Госстат промпроизводство
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