Украина и Польша хотят запустить поезд Львов-Люблин

Министры инфраструктуры Польши и Украины договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного соединения между Люблином и Львовом.

Об этом сообщает сайт МИУ.

"До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие транспортного коридора Via Carpatia, а также интеграцию национальной транспортной сети до коридоров TEN-T.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" на евроколее до конца лета.

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Экономическая правда