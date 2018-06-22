Все разделы
Укр / Рус

Украина и Польша хотят запустить поезд Львов-Люблин

Пятница, 22 июня 2018, 17:40
 

Министры инфраструктуры Польши и Украины договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного соединения между Люблином и Львовом.

Об этом сообщает сайт МИУ.

"До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие транспортного коридора Via Carpatia, а также интеграцию национальной транспортной сети до коридоров TEN-T.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" на евроколее до конца лета.

Рекомендуем почитатьВ Европу на поезде: куда и за сколько

Экономическая правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Польша
powered by lun.ua
Материалы по теме
Польша давит на ЕС, чтобы усложнить строительство "Северного потока—2" 18 июня 2018, 09:42
Большинство украинских трудовых мигрантов не планируют оставаться в Польше 6 июня 2018, 20:41
Украинцы в Польше зарабатывают столько же, как и поляки - исследование 4 июня 2018, 14:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте