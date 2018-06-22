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Гривня укрепляется на межбанке

Пятница, 22 июня 2018, 17:25
 

22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19-26,21 гривни;

Евро - 30,50-30,53 гривни;

Российский рубль - 0,4155-0,4164 гривни.

Напомним, 22 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,22-26,24 гривни за доллар.

Экономическая правда

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