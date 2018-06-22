YouTube вводит платную подписку на каналы
YouTube вводит функцию платной подписки на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что об этом просили блогеры-звезды, так как для них реклама фактически оставалась единственным источником заработка на платформе.
"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", — заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан.
Авторы получают 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.
Подписка также позволит пользователям получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивному контенту и атрибутике.
Экономическая правда
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