В правительстве опровергли очередной миф о субсидиях

Разведенные супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, не должны отражать в своих декларациях доходы друг друга, если они зарегистрированы и проживают отдельно.

Об этом сообщается на странице правительства в Facebook.

Правда, если разведенная семья имеет несовершеннолетних детей, в декларации нужно отразить мать или отца ребенка. Это зависит от того, с кем проживает ребенок.

Тогда необходимо обратиться в комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий - чтобы доходы родителя, который не зарегистрирован и не проживает с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства.

Вместе с заявлением необходимо предоставить документ, что ребенок проживает с заявителем. Речь идет о справке из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

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Экономическая правда