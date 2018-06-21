Китай снизил инвестиции в США на 92%

Китай в январе-мае 2018 года сократил инвестиции в США на 92%, до 1,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.

С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала в сумме 7,8 млрд долларов, говорится в отчёте.

Возросшая напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций отрицательно сказались на инвестициях.

По данным Rhodium, охлаждение началось еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до 29 млрд с 46 млрд долларов в 2016 году.

При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.

Если ранее практически каждая такая сделка заключалась на несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет всего 46 млн долларов.

Напомним, Белый дом обвинил Китай в ведении политики "экономической агрессии", которая угрожает Соединенным Штатам и всему миру.

Экономическая правда