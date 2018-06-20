У Косюка говорят, что экспортируют курятину в ЕС по правилам

Компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка опровергает обвинения в нарушении условий договора об ассоциации с ЕС относительно экспорта курятины.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

"МХП и другие производители курятины, которые являются сертифицированными и поставляют курятину в страны ЕС, играют абсолютно по тем правила, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС", - заявили в пресс-службе.

"Для каждого вида продукции существует таможенный код (CN code), а также система кодирования продукции BTI. Поэтому мы поставляем продукцию исключительно в законном поле и в соответствии с соглашением", - прокомментировали в МХМ.

В 2017 году экспорт МХП составил около 220 тыс. тонн курятины, из которых в ЕС - около 30% от объема, то есть около 64 тыс. тонн мяса птицы.

По данным агрохолдинга, общий объем экспорта курятины из Украины в страны ЕС составил около 80 тыс. тонн, тогда как экспорт курятины из стран ЕС в Украину составил около 165 тыс. тонн, то есть вдвое больше, чем экспорт курятины из Украины.

"Страны ЕС ежегодно потребляют около 13 млн тонн курятины, а Украина поставляет на этот рынок около 0,6% от потребления. Что касается импорта в ЕС, то ежегодно ЕС импортирует около 800-900 тыс. тонн курятины, 50% из которых квотировано для производителей из Бразилии и Таиланда, квота Украины составляет около 4%", - добавили в компании.

В МХП заявили, что обвинения со стороны экспертов ЕС относительно "игры не по правилам" являются абсолютной ложью.

"Мы понимаем, что каждое государство, а в нашем случае, ЕС, защищают интересы фермеров и производителей курятины стран ЕС. Это правильно. Но это не должно быть сделано путем обвинений, касающихся экспорта продукции МХП в страны ЕС", - отметили в пресс-службе.

Ранее европейское издание опубликовало информацию о том, что украинская компания МХП, на долю которой приходится половина производства куриного мяса в Украине, нашла способ обойти тарифы и ограничительные импортные квоты ЕС для поставок куриного филе.

Согласно торговому договору, Украина получила право экспортировать куриную грудку с костью.

"Курятина с костью отправляется на заводы ЕС, где кость отрезают и продают куриное филе", - говорится в статье.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются на собственных предприятиях компании в Нидерландах и Словакии.

Экономическая правда