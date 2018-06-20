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Украина поднялась в рейтинге цифровой конкурентоспособности

Среда, 20 июня 2018, 16:55

Украину заняла 58 место из 63 в рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, поднявшись за на две строчки.

Об этом говорится в исследовании швейцарской бизнес-школы IMD.

Исследование формируется на основе трёх направлений: "Знания", "Технологии" и "Готовность к будущему".

Всего используются 50 критериев, 30 из которых ссылаются на статистические данные, а 20 формируются по результатам опросов.

 

Согласно отчёту, за год Украина продемонстрировала улучшения в знаниях (с 45 на 39 место) и технологиях (с 62 на 61). Показатели "Готовность к будущему" остались прежними.

Слабыми сторонами Украины исследователи считают защиту прав на интеллектуальную собственность, банки и финансовые сервисы, высокие инвестиционные риски, кибербезопасность и пиратство.

Сильными – запуск бизнеса, скорость интернет-подключений, e-демократию, использование больших данных и качество обучения: в Украине высокое соотношение учителей и учеников, много женщин исследователей и выпускников научных специальностей.

Рейтинг цифровой конкурентноспособности возглавили США. На втором месте – Сингапур. Закрывает тройку – Швеция.

 

Напомним, согласно другому исследованию, 72% украинцев знают о криптовалютах, а 13% владеют ими.

Экономическая правда

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