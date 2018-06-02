Apple поможет пользователям бороться с интернет-зависимостью

В новой операционной системе Apple появится новая разработка компании, позволяющая пользователям бороться с зависимостью от устройств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Набор инструмент объединили под названием Digital Health. Он будет помогать пользователям Apple контролировать время, проведенное ими за своими устройствами и отдельными приложениями.

Новая функция должна появиться в настройках новой iOS.

Компания Apple запустила сайт, где пользователи могут найти всю информацию, которую компания сохраняет о них.

Экономическая правда