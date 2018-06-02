Apple поможет пользователям бороться с интернет-зависимостью
Суббота, 2 июня 2018, 17:10
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В новой операционной системе Apple появится новая разработка компании, позволяющая пользователям бороться с зависимостью от устройств.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Набор инструмент объединили под названием Digital Health. Он будет помогать пользователям Apple контролировать время, проведенное ими за своими устройствами и отдельными приложениями.
Новая функция должна появиться в настройках новой iOS.
Компания Apple запустила сайт, где пользователи могут найти всю информацию, которую компания сохраняет о них.
Экономическая правда