Visa частично восстановила работу после сбоя
Суббота, 2 июня 2018, 13:40
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Работа платежной системы Visa частично восстановлена.
Об этом сообщает Liga.net.
В компании заявили, что сбой в обслуживании карт в Европе и Великобритании не был связан с хакерской атакой.
Отмечается, что владельцы карт Visa теперь могут их использовать.
"Мы в настоящее время работаем на уровне, близком к обычному", - отметили в компании.
В Visa пояснили, что проблема была связана с аппаратным сбоем.
"У нас нет причин полагать, что это связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - заявили в компании.
Напомним, в работе международной платежной системы Visa произошли масштабные сбои при проведении транзакций на территории Европы.