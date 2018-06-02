К 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса
Суббота, 2 июня 2018, 08:30
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Согласно стратегии Евросоюза по развитию транспортных коридоров в сети TEN-T, к 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса.
Об этом сообщает ЦТС.
Предполагается, что новая транспортная сеть соединит 94 порта, 38 аэропортов, а также 15 тыс километров модернизированных скоростных железных дорог.
"Задача TEN-T - соединить континент как с запада на восток, так и с севера на юг в минимальные сроки", - отметил эксперт PricewaterhouseCoopers Паоло Джуглиминетти.
В марте 2018 года проект расширили - появился новый план по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами.
Как рассказал Джуглиминетти, в период 2021-2027 на его реализацию направят 6,5 млрд евро.
Экономическая правда