Согласно стратегии Евросоюза по развитию транспортных коридоров в сети TEN-T, к 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса.

Об этом сообщает ЦТС.

Предполагается, что новая транспортная сеть соединит 94 порта, 38 аэропортов, а также 15 тыс километров модернизированных скоростных железных дорог.

"Задача TEN-T - соединить континент как с запада на восток, так и с севера на юг в минимальные сроки", - отметил эксперт PricewaterhouseCoopers Паоло Джуглиминетти.

В марте 2018 года проект расширили - появился новый план по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами.

Как рассказал Джуглиминетти, в период 2021-2027 на его реализацию направят 6,5 млрд евро.

Экономическая правда