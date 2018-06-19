Мининфраструкуры завершило разработку методики начисления портовых сборов

Министерство инфраструкуры завершило разработку методики начисления портовых сборов.

Об этом на своей странице Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Завершили двухлетнюю работу над Методикой начисления портовых тарифов и сборов.

Она доступна на нашем сайте для публичного обсуждения, после этого станет юридическим документом. С тех пор все портовые тарифы и сборы должны будут начисляться только обоснованно, а не в произвольном порядке", - заявил министр.

"Еврокомиссия только в этом году начинает обязывать морские порты государств-членов устанавливать обоснованные тарифы и разрабатывать такие методики", - добавил он.

Экономическая правда