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Мининфраструкуры завершило разработку методики начисления портовых сборов

Вторник, 19 июня 2018, 20:50
 

Министерство инфраструкуры завершило разработку методики начисления портовых сборов.

Об этом на своей странице Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Завершили двухлетнюю работу над Методикой начисления портовых тарифов и сборов.

Она доступна на нашем сайте для публичного обсуждения, после этого станет юридическим документом. С тех пор все портовые тарифы и сборы должны будут начисляться только обоснованно, а не в произвольном порядке", - заявил министр.

"Еврокомиссия только в этом году начинает обязывать морские порты государств-членов устанавливать обоснованные тарифы и разрабатывать такие методики", - добавил он.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры порты
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