В Wizz Air рассказали, как изменятся цены на билеты

Венгерская авиакомпания Wizzair продолжит предлагать пассажирам лоукост-тарифы на авиабилеты благодаря максимально низким операционным расходам.

Об этом по телефону рассказал ЭП главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

"В течение последних 15 лет коэффициент загруженности наших самолетов вырос до 91,3%. В прошлом году он составлял 90,1%. Это значит, что мы заполняем наш флот более чем на 91%", - сказал Джонс.

Wizz Air увеличила доходность на 22,1% до 275 млн евро благодаря росту пассажиропотока до почти 30 млн человек.

"Мы продолжали увеличивать присутствие на рынке и имеем очень хорошие позиции: 42% рынка лоукост-перевозок в регионе. Наша бизнес-модель предусматривает сохранение расходов на максимально низком уровне. У нас есть много рынков, где мы можем увеличить мощности. Эта ниша оставляет потенциал для роста в будущем", - рассказал он.

Джонс заверил, что авиакомпания будет предлагать своим клиентам максимально низкие тарифы.

"Наша ценовая политика не изменится: максимально низкие операционные расходы. Мы самая дешевая авиакомпания в Европе и наша цель - оставаться непобедимым лидером в "битве за цену", - сказал главный корпоративный директор Wizz Air.

Он также назвал соотношение тех, кто покупает билеты за неделю-две до поездки, и тех, кто покупает их за несколько месяцев.

"Все зависит от рынка, здесь нет конкретных цифр для всех направлений. Четкий горизонт бронирования - квартал. Затем он размывается. То есть основная часть бронирований происходит в течение трех месяцев до путешествия", - сообщил Джонс.

В следующем финансовом году компания планирует увеличивать предложение пассажирских мест.

"До конца 2019 финансового года количество мест на самолетах типа А321 возрастет до более 44% по сравнению с нынешними 35% мест на этих воздушных судах. В Airbus А321 - 230 мест. Увеличение их количества позволит снизить затраты на 10% по сравнению с Airbus А320 с 180 местами. Мы дополнительно заказали 72 самолета A320neo и 74 A321neo. Первые A321neo пополнят наш флот в начале 2019 года", - резюмировал Джонс.

Галина Калачова, ЭП