В "Нафтогазе" прокомментировали высокие премии

Юрий Витренко прокомментировал премии, которые руководство "Нафтогаза" получило за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Я показал в предыдущих записках, что коррумпированная и лживая система привела к необратимым потерям каждой украинской семьи, превысили 61 тыс грн только на контрактах с Газпромом", - написал Витренко на своей странице.

"И что команда, которая остановила эту порочную практику, пошла в международный арбитраж и победила, сделала так, что теперь каждая украинская семья не задолжало Газпрому 7 тыс грн за поставленный газ и 105 тыс грн за газ, который даже не был поставлен, но все равно должен был быть оплачен по кабальным контрактам Тимошенко-Путина. Наоборот, сейчас Газпром задолжал каждой украинской семье 4,4 тыс грн", - добавил он.

По словам Витренко, Газпром обжалует решение арбитража, но факт остается фактом: раньше контракту украинская сторона имела задолженность перед российской стороной, теперь по решению арбитража задолженность имеет российская сторона перед украинской.

"Премия, которая используется для того, чтобы в обществе вызвать злость, зависть и ненависть, касается последнего выигрыша в Стокгольме по транзитному контракту. Как я уже писал, в этом арбитраже мы заработали более 8 тыс грн каждой украинской семье", - отмечает Витренко.

"Из этих 8 тыс грн 3,8 тыс уже фактически было взыскано с Газпрома. За счет этих средств Нафтогаз заплатил за газ для Украины. Так решил международный арбитраж, который провел соответствующий зачет встречных требований. Иными словами, эти средства были взысканы не деньгами, а газом", - добавляет он.

Как отмечает коммерческий директор, если сравнить премию, которая уже была выплачена, то это 38 грн команде, которая принесла положительный финансовый результат, уже фактически полученный в виде газа, в размере 3800 грн в пересчете для каждой украинской семьи.

"38 грн по сравнению с 3800 грн, это много?", - спрашивает он.

"Большой сумма премии становится только когда умножить 38 грн на количество украинских семей. Но тогда нужно умножить это количество и на 3800 грн, чтобы понять, какой общий финансовый результат принесла команда, которая получила премии", - добавляет Витренко.

"Кстати, по этому долгу начисляются проценты. Они уже составили около 100 грн для каждой украинской семьи. То есть эти проценты уже превышают сумму премий, уже выплаченных и еще будут выплачены. 100 грн больше, чем 38 грн, не так ли? Таким образом, можно сказать, что украинские семьи получат даже больше", - отметил он.

По мнению Витренко, "размер премий является адекватным; решение было взвешенным, своевременным и обоснованным; назначались премии специальным независимым органом и только за конкретный вклад в победу; в соответствии с законом и международным стандартам; связана она только с победой в Стокгольме; премия работникам компании, хозяйствующего субъекта".

Как сообщалось, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Экономическая правда