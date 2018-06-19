Британия заморозит активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Коммерческий суд Лондона разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
"Заморозка" проводится для обеспечения исполнения решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов.
Кроме замораживания активов, "Нафтогаз" требует от "Газпрома" предоставить перечень всех активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тысяч долларов.
Суд назначил слушание по распоряжению на 6 июля 2018 года.
Нафтогаз сегодня также уведомил лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе. Банки, которые не соблюдают требования, могут быть оштрафованы.
Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"
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