Все разделы
Укр / Рус

Британия заморозит активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Вторник, 19 июня 2018, 17:00
 

Коммерческий суд Лондона разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Заморозка" проводится для обеспечения исполнения решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов.

Кроме замораживания активов, "Нафтогаз" требует от "Газпрома" предоставить перечень всех активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тысяч долларов.

Суд назначил слушание по распоряжению на 6 июля 2018 года.

Нафтогаз сегодня также уведомил лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе. Банки, которые не соблюдают требования, могут быть оштрафованы.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Дополняется...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром Нафтогаз
powered by lun.ua
Материалы по теме
"Газпром" должен каждой украинской семье более 4,4 тысячи гривень 18 июня 2018, 18:29
"Нафтогаз" подал апелляцию для возобновления ареста активов "Газпрома" 18 июня 2018, 11:33
"Газпром" отменил размещение евробондов из-за риска ареста средств "Нафтогазом" 14 июня 2018, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте