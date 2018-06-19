НБУ взыскивает с банков-банкротов 25 миллиардов

Национальный банк с начала года подал в суды 35 новых исков об обращении взыскания на имущество имущественных поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Согласно сообщению, в целом в 2014-2018 годах НБУ инициировал 110 судебных разбирательств с целью возврата задолженности по кредитам за счет средств финансовых поручителей и заложенного имущества поручителей.

В настоящее время на рассмотрении в судах разных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований 25 млрд грн.

"Национальный банк ведет постоянную и планомерную работу по погашению задолженности за счет средств и имущества поручителей неплатежеспособных банков. Однако этот процесс сложно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, постоянно пытаются избежать выполнения своих обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах", - цитирует пресс-служба Нацбанка директора департамента управления рисками Игоря Будника.

Согласно сообщению, к настоящему времени в рамках принудительного исполнения по уже полученным решениям судов за счет заложенного имущества удовлетворены требования НБУ на сумму почти 0,5 млрд грн.

В 2017 году НБУ получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.

Экономическая правда