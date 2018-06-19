Торговая война: в Китае предостерегли Трампа от "окончательной потери разума"

Китай пригрозил комплексными мерами в ответ в случае введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин.

Об этом говорится в заявлении представителя министерства коммерции Китая.

"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень (пошлин), Китай примет комплексные меры, которые станут сочетанием количественного и качественного подхода, чтобы стать сильной контрмерой" - говорится в заявлении.

Заявление стало ответом на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР на сумму $200 млрд.

"Эта практика экстремального давления и шантажа является отклонением от консенсуса, достигнутого сторонами в многих случаях, она разочаровала международное сообщество", - отметили в китайском правительстве.

Также в Китае обвинили США в развязывании торговой войны и нарушении законов рынка.

"Ответ Китая будет направлен на защиту интересов нашей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.

Европейская правда