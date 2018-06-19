Нефть дешевеет после резкого скачка накануне

Цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 уменьшилась на 0,49 доллара (0,65%) - до 74,85 доллара за баррель. В понедельник контракты подскочили в цене на 1,9 доллара (2,59%) - до 75,34 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,42 доллара (0,64%) - до 65,43 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подорожали на $0,79 (1,21%) - до 65,85 доллара за баррель.

В понедельник министр энергетики Эквадора Карлос Перес подтвердил, что Саудовская Аравия и Россия внесли предложение о повышении нефтедобычи в странах ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки, которые будут распределены по странам. Эквадор готов увеличить добычу на 20-25 тыс. б/с в случае необходимости, отметил министр.

При этом Перес отметил, что предстоящая встреча в Вене может быть трудной и что Эквадор доволен текущими ценами на нефть.

Между тем накануне информированные источники сообщили, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. б/с в течение нескольких следующих месяцев.