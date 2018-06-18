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Рада может взяться за "бляхарей" уже во вторник

Понедельник, 18 июня 2018, 20:00

Верховная Рада во вторник, 19 июня, может рассмотреть в первом чтении законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, касающиеся вопросов об автомобилях на иностранных номерах.

Об этом в ходе согласовательного совета заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно перенести эту дискуссию на уровень сессионного зала и двигаться дальше. Вопрос сверхсложный и давно нуждается в нашем рассмотрении", - сказала она.

"Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями "Автоевросилы", - отметила Южанина, призвав поставить данные законопроекты в повестку дня на 19 июня.

В частности, законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита.

Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда, свидетельствует обнародованный на парламентском сайте текст законопроекта.

Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией, указывается в документе.

Как сообщалось, 15 июня группа депутатов, в том числе Южанина, зарегистрировала в парламенте два законопроекта: с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5, и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Более детально читайте в материале: Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами"

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