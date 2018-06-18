Табачный гигант переводит украинские активы на твердое топливо

Харьковская табачная фабрика Филип Моррис Украина планирует к сентябрю завершить строительство твердотопливного котла мощностью 3,8 МВт перевести свою фабрику с газа на твердое топливо.

Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора фабрики Игорь Крошко, передает Liga.net.

По его словам, стоимость проекта составит суммарно 63 млн гривен.

"В качестве топлива могут быть использованы любые виды гранулированного биотоплива, что позволит в разы уменьшить выбросы парниковых газов. Производительность котла - 6 тонн пара в час. Мощность - 3,8 МВт", - сообщил Крошко.

По его словам, котел должен покрывать потребности фабрики в тепле практически полностью.

Крошко также добавил, что экономия при переходе от газа на возобновляемые источники энергии составит около 15 млн гривен в год.

После завершения строительства компания намерена инвестировать в строительство дополнительных складов для хранения нетабачных материалов.

В 2017 году инвестиции в фабрику превысили 11 млн долларов (расширение производственных мощностей, модернизация складских помещений, запуск инновационных продуктов и новых форматов - для экспорта и внутренних рынков). При этом общий объем инвестиций в производственные мощности за время работы аффилированных компаний Филип Моррис Интернешнл (ФМИ) в Украине составил 348 млн долларов.

ФМИ - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 40 фабриках и продает их в 180 странах. В Украине аффилированные компании ФМИ работают более 20 лет. Производят продукцию на фабрике в Харьковской области.