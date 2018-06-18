Владельцам "Гавриловских курчат" снизили залог до 5 миллионов

Апелляционный суд Киева снизил размер залога для владельцев компании "Агромарс" Марины и Евгения Сигалов до 5 миллионов гривен для каждого с начальных 90 и 80 миллионов гривен соответственно.

Об этом сообщил "Экономической правде" адвокат Марины Сигал Сергей Вернидубов.

"Апелляционный суд уменьшил размер залога до 5 млн грн по каждому из участников дела", - сказал адвокат.

Размер залога для Ивана Зозули - руководителя одного из структурных подразделений "Агромарс" - также снижен с 84 млн до 5 млн грн.

Марина Сигал была освобождена из-под стражи с внесением залога в 90 млн грн в понедельник, 11 июня.

Адвокат добавил, что сегодня из-под стражи должны быть освобождены Евгений Сигал и Иван Зозуля.

Следствие продолжается.

Владельцев птицефабрики правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания свалок-могильников.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

Загрязнение земельных участков "Агромарсом" оценено следствием в 19 млн грн убытков, выбросы загрязняющих веществ без соответствующих разрешений - в 36 млн грн, а убыток за незаконную добычу природных ресурсов - в 197 млн.

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Оксана Пирожок, ЭП