Nissan “заморозила” разработку водородного автомобиля

Компания Nissan заявила, что решила заморозить проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах.

Об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на Nhk World-Japan.

"Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными", - говорится в сообщении.

Как известно, автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.

Руководство компании Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.

Экономическая правда