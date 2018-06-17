Обвиняемому в распространении вируса Petya грозит штраф

Обвиняемый в распространении вируса Petya (Not.Petya) уроженец России не явился на суд.

Об этом сообщает FinClub.

В Никопольский городской районный суд Днепропетровской области 11 июня поступило уголовное производство по обвинению "гражданина Н." в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 УК Украины.

Речь идет о создании с целью использования, распространении или сбыте вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт по фактам масштабных кибератак вируса Petya (Not.Petya).

Согласно обвинительному акту, указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации, проживает в Никополе.

Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня. "Но на назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть на судебное заседание, в связи с чем он просил суд перенести слушания на другую дату. По делу объявлен перерыв до 27 июня в 12:30", - сообщили в пресс-службе суда.

Ему грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работыи на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией программных или технических средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, которые являются собственностью виновного лица.

Как известно, 27 июня 2017 года ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Вирус шифровал файлы на зараженном компьютере и выводил на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларов.

В СБУ заявили, что к атаке вируса установлена причастность спецслужб РФ.

Американское издание New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляло, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

Экономическая правда