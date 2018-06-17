Индия повысит пошлины на 30 видов товаров из США

Индийские власти приняли решение повысить тарифы на ввоз 30 видов товаров из США.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Indian Express.

Это будет сделано в ответ на ввод Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий.

Список товаров передан в ВТО. На сельхозпродукцию и металлические изделия тарифы вырастут до 50%. За счет таких мер Дели рассчитывает компенсировать 239 млн долларов убытков.

Напомним, американские ввозные пошлины на сталь и алюминий установлены на уровне 25% и 10% соответственно. Таким образом власти США рассчитывают поддержать собственных производителей металлов. Решение Вашингтона вызвало протест Китая, Канады и Мексики, стран ЕС.

Экономическая правда