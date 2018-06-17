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Индия повысит пошлины на 30 видов товаров из США

Воскресенье, 17 июня 2018, 14:15

Индийские власти приняли решение повысить тарифы на ввоз 30 видов товаров из США.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Indian Express.

Это будет сделано в ответ на ввод Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий.

Список товаров передан в ВТО. На сельхозпродукцию и металлические изделия тарифы вырастут до 50%. За счет таких мер Дели рассчитывает компенсировать 239 млн долларов убытков.

Напомним, американские ввозные пошлины на сталь и алюминий установлены на уровне 25% и 10% соответственно. Таким образом власти США рассчитывают поддержать собственных производителей металлов. Решение Вашингтона вызвало протест Китая, Канады и Мексики, стран ЕС.

Экономическая правда

Индия пошлина США
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