"Русал" Дерипаски просит льгот из-за санкций США

Российская компания "Русал" просит у правительства РФ льготы, поскольку считает свою тарифную нагрузку завышенной.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Компания Дерипаски, которая попала под санкции США, оценила транспортные издержки в 2017 году в 24 млрд рублей и попросила с 1 июля снизить тарифы РЖД на транспортировку глинозема.

"Русал" также надеется на отмену в ускоренном порядке надбавки в 8 процентов к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

В "Русале" и ОАО РЖД от комментариев отказались.

Как сообщалось, 6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Экономическая правда